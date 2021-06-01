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Президент «Фенербахче» — о поражении от ЦСКА: они были вакцинированы, а мы — нет

Президент «Фенербахче» — о поражении от ЦСКА: они были вакцинированы, а мы — нет
Микаил Гусейнов
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Президент «Фенербахче» Али Коч поделился мыслями о вылете команды в четвертьфинале Евролиги. Функционер посетовал на вспышку коронавируса, которая потрясла коллектив в преддверии серии с ЦСКА.

«Мы верили, что окажемся в «Финале четырёх». Но удача была не на нашей стороне. Перед серией с ЦСКА мы получили настоящий удар от коронавируса. Игроки ЦСКА были вакцинированы, а мы — нет. Затем травму получил Ян Веселы, обо всём остальном вы знаете», — приводит слова Коча Yarısaha Basket в «Твиттере».

Напомним, в регулярном чемпионате Евролиги команда заняла седьмое место в турнирной таблице. В четвертьфинальной серии плей-офф с ЦСКА стамбульцы столкнулись с серьёзными кадровыми потерями и проиграли в серии 0-3.

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