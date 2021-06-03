Лука Дончич установил рекорды века и всех времён НБА, повторил особое достижение Леброна

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 42 очка (11/25 двухочковых, 6/12 трехочковых, 2/3 штрафных), 8 подборов, 14 передач в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (105:100, 3-2).



Дончич стал первым игроком за последние 25 лет, набравшим 40+ очков, 7+ подборов и 12+ передач в 3-х четвертях на стадии плей-офф. Дончич — первый баскетболист в истории франшизы «Маверикс», набравший 40+ очков в 3-х четвертях матча плей-офф. Дончич набрал 42 очка, 14 передач и 8 подборов за игру. Единственным другим игроком в истории плей-офф, который достиг этих цифр, был Леброн Джеймс 3 мая 2018 года.



Дончич провёл 4-й матч в плей-офф с результативностью 40+ очков в возрасте 22 года или менее. Это лучший показатель в истории НБА. Он опередил Леброна Джеймса и Кевина Дюранта (по 3). Дончич набрал 359 очков в первых 11 играх плей-офф за карьеру, заняв пятое место в истории. Только Майкл Джордан (405 очков), Боб МакАду (379), Карим Абдул-Джаббар (377) и Уилт Чемберлен (377) набирали больше.



Дончич показывает вторую результативность в плей-офф за всю историю НБА (при как минимум 10 сыгранных матчей). Лука набирает в среднем 32,8 очка. Больше только у Майкла Джордана — 33.4 очка.

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