«Фенербахче» перехватил игрока, интерес к которому приписывали ЦСКА

«Фенербахче» перехватил тяжёлого форварда «Басконии» Ачилле Полонару, интерес к которому приписывали ЦСКА, сообщает журналист Угур Озан Сулак на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, стороны успешно завершили переговоры. Официально заявление о переходе будет сделано по окончании сезона.
Полонара в сезоне Евролиги-2020/2021 принял участие в 33 матчах (29 в старте), набирая в них в среднем 12,2 очка, делая 6,6 подбора, совершая 1,9 передачи и 1,2 перехвата. Рейтинг эффективности баскетболиста в среднем составил 16,5, что является 12-м показателем среди всех игроков Евролиги.
29-летний баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт НБА-2013, но не был выбран ни одной из команд. За «Басконию» он выступает с 2019 года, до этого Ачилле играл только в чемпионате Италии.
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