Гомельский назвал неоспоримое преимущество «Реала» и «Барселоны» над ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал неоспоримое преимущество ряда испанских клубов над ЦСКА. По словам специалиста, пиренейские команды могут работать с южноамериканскими и африканскими баскетболистами с их ранних лет, чего в московском клубе себе позволить не могут.

«У «Реала», «Барселоны», «Басконии» или «Уникахи» есть одно неоспоримое преимущество над ЦСКА. Все испанские клубы могут приглашать в свои академии подростков из Латинской Америки или Африки, гарантируя их родителям испанский паспорт. ЦСКА этого сделать не может и не сможет, даже если захочет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в последние годы за мадридский «Реал» выступало несколько известных аргентинцев.