В «Бруклине» отреагировали на успешное выступление Майка Джеймса в плей-офф НБА

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш прокомментировал выступление защитника Майка Джеймса в первом матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (115:107, 1-0).



«Мы сталкиваемся с подобными проблемами с составом на протяжении всего сезона, постоянно что-то происходит. Кто-то выбывает из строя, и тогда другой игрок должен выйти и проявить себя. И кто мог подумать до начала игры, что Майк проведёт на площадке 30 минут? Он набирал очки, хорошо подбирал, создал несколько ситуаций для бросков другим игрокам и в целом старался. Здорово видеть, как парни, которые выпали из ротации на определённое время, удачно пользуются своей возможностью и хорошо выступают», – приводит слова Нэша New York Post.

Джеймс получил больше игрового времени из-за травмы Джеймса Хардена. За 30 минут Майк набрал 12 очков, 7 подборов и 3 передачи при отсутствии потерь, реализовав 5 из 11 бросков с игры (2 из 4 из-за дуги). В прошлой серии с «Бостоном» (4-1) Джеймс в сумме провёл на площадке 9,5 минуты.