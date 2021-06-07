Шакил О'Нил назвал Леброна Джеймса величайшим игроком всех времён

Легенда НБА Шакил О’Нил поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. О’Нил отозвался о Леброне, использовав в своём «твиттере» хэштег #Леброн — лучший в истории. Также Шакил предложил подписчикам высказать своё мнение об этом утверждении.

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, после чего последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикс» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.