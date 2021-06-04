Леброн Джеймс прояснил свои намерения по участию в Олимпиаде

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после поражения в серии первого раунда плей-офф НБА против «Финикс Санз» (2-4) дал понять, что участие в Олимпийских играх в Токио в составе сборной США для него менее важно по сравнению с выходом и продвижением фильма «Космический джем 2».

«Приоритет в межсезонье отдам «Космическому джему», а не Олимпиаде», — приводит слова Джеймса журналист Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».



«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, после чего последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикс» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.