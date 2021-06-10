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«Финикс» разгромил «Денвер» и увеличил преимущество в серии

«Финикс» разгромил «Денвер» и увеличил преимущество в серии
Максим Лесовой
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Завершился второй матч полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Финикс Санз Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 123:98.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе «Денвера» лучшей результативностью отличился Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Финикса». Следующий матч между командами состоится 12 июня в Денвере на стадионе «Болл-Арена», начало – 5:00 мск.

Напомним, в четвертьфинале «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Денвер» выбил из турнира «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 июня 2021, четверг. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
123 : 98
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Букер - 18, Пол - 17, Бриджес - 16, Эйтон - 15, Краудер - 11, Крэйг - 10, Шарич - 8, Джонсон - 7, Мур - 7, Пэйн - 7, Камински - 5, Картер - 2, Александер, Гэллоуэй, Надер, Смит
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Миллсэп - 11, Портер - 11, Бартон - 10, Гордон - 6, Ннаджи - 6, Риверс - 6, Ховард - 6, Чанчар - 5, Грин - 4, Кампаццо - 3, Макги - 3, Моррис - 3, Бол, Дозьер, Маррей, Харрисон
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