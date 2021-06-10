«Финикс» разгромил «Денвер» и увеличил преимущество в серии

Завершился второй матч полуфинала Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Финикс Санз Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 123:98.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе «Денвера» лучшей результативностью отличился Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Финикса». Следующий матч между командами состоится 12 июня в Денвере на стадионе «Болл-Арена», начало – 5:00 мск.

Напомним, в четвертьфинале «Финикс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Денвер» выбил из турнира «Портленд Трэйл Блэйзерс».