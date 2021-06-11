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В следующем сезоне Лиги чемпионов будет опробован новый формат

В следующем сезоне Лиги чемпионов будет опробован новый формат
Александр Кожевников
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Генеральный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос подтвердил, что со следующего сезона формат соревнований будет изменён, сообщает Sportando.

По новому формату соревнований, как и ранее, в регулярном чемпионате примут участие 32 команды, которые будут разделены на 8 групп.

Победители каждой из групп получат путёвку во второй этап соревнований. Обладатели второго и третьего мест в каждой из групп попадут в турнир плей-ин, в котором сыграют в сериях до двух побед. Победители также пройдут во второй этап соревнований.

Во второй групповом этапе сыграют 16 команд, после чего в плей-офф выйдут восемь коллективов, которые сыграют в четвертьфинальных сериях плей-офф. Победители выйдут в «Финал четырёх».

Список участников Лиги чемпионов будет объявлен в ближайшее время.

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