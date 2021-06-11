В следующем сезоне Лиги чемпионов будет опробован новый формат

Генеральный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос подтвердил, что со следующего сезона формат соревнований будет изменён, сообщает Sportando.



По новому формату соревнований, как и ранее, в регулярном чемпионате примут участие 32 команды, которые будут разделены на 8 групп.



Победители каждой из групп получат путёвку во второй этап соревнований. Обладатели второго и третьего мест в каждой из групп попадут в турнир плей-ин, в котором сыграют в сериях до двух побед. Победители также пройдут во второй этап соревнований.



Во второй групповом этапе сыграют 16 команд, после чего в плей-офф выйдут восемь коллективов, которые сыграют в четвертьфинальных сериях плей-офф. Победители выйдут в «Финал четырёх».



Список участников Лиги чемпионов будет объявлен в ближайшее время.