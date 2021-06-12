«Денвер» проиграл «Финиксу», несмотря на трипл-дабл Йокича, и уступает в серии 0-3

В третьем матче полуфинала Западной конференции НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 116:102 и повёл в серии плей-офф 3-0.
В составе победителей лучшими на площадке были Девин Букер (28 очков), Крис Пол (27 очков и восемь передач) и Джей Краудер (14 очков). Также дабл-дабл оформил Деандре Эйтон (10 очков и 15 подборов). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Никола Йокич (32 очка, 20 подборов и 10 передач), Монте Моррис (21 очко) и Майкл Портер (15 очков).
Ранее в рамках серии «Санз» одержал победы со счётом 122:105 и 123:98. Четвёртый матч с участием этих команд состоится 14 июня.
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации в третьем матче полуфинала Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 127:111 и повела в серии 2-1.
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