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«Денвер» проиграл «Финиксу», несмотря на трипл-дабл Йокича, и уступает в серии 0-3

«Денвер» проиграл «Финиксу», несмотря на трипл-дабл Йокича, и уступает в серии 0-3
Кирилл Горбачинский
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В третьем матче полуфинала Западной конференции НБА «Финикс Санз» на выезде обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 116:102 и повёл в серии плей-офф 3-0.

В составе победителей лучшими на площадке были Девин Букер (28 очков), Крис Пол (27 очков и восемь передач) и Джей Краудер (14 очков). Также дабл-дабл оформил Деандре Эйтон (10 очков и 15 подборов). У «Наггетс» наиболее результативными в игре стали Никола Йокич (32 очка, 20 подборов и 10 передач), Монте Моррис (21 очко) и Майкл Портер (15 очков).

Ранее в рамках серии «Санз» одержал победы со счётом 122:105 и 123:98. Четвёртый матч с участием этих команд состоится 14 июня.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
12 июня 2021, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
102 : 116
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Моррис - 21, Портер - 15, Бартон - 14, Кампаццо - 6, Риверс - 5, Гордон - 4, Ннаджи - 3, Грин - 2, Бол, Дозьер, Макги, Маррей, Миллсэп, Харрисон, Ховард, Чанчар
Финикс Санз: Букер - 28, Пол - 27, Краудер - 14, Бриджес - 11, Эйтон - 10, Пэйн - 9, Шарич - 7, Крэйг - 5, Джонсон - 3, Картер - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Мур, Надер, Смит

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации в третьем матче полуфинала Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 127:111 и повела в серии 2-1.

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