«Барселона» обыграла «Реал», совершив мощный камбэк во второй половине

В Мадриде завершился первый матч финала чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал «Барселону». Победу со счётом 89:75 праздновали каталонцы, которые благодаря этому результату повели в серии.



По итогам первой четверти небольшое преимущество получили баскетболисты «Реала» — 20:15. Во второй десятиминутке небольшой перевес был уже на стороне гостей — 16:18. В третьей четверти, которую многие специалисты называют решающей, гости сделали впечатляющий рывок — 29:16 и обеспечили себе десятиочковый отрыв. Заключительные десять минут прошли под контролем «Барселоны», не позволившей «Реалу» сократить отставание — 23:27.



Чемпионат Испании. Плей-офф. Финал. Первый матч



«Реал» — «Барселона» — 75:89 (20:15, 16:18, 16:29, 23:27).