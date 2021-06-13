«Барселона» обыграла «Реал», совершив мощный камбэк во второй половине
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В Мадриде завершился первый матч финала чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал «Барселону». Победу со счётом 89:75 праздновали каталонцы, которые благодаря этому результату повели в серии.
По итогам первой четверти небольшое преимущество получили баскетболисты «Реала» — 20:15. Во второй десятиминутке небольшой перевес был уже на стороне гостей — 16:18. В третьей четверти, которую многие специалисты называют решающей, гости сделали впечатляющий рывок — 29:16 и обеспечили себе десятиочковый отрыв. Заключительные десять минут прошли под контролем «Барселоны», не позволившей «Реалу» сократить отставание — 23:27.
Чемпионат Испании. Плей-офф. Финал. Первый матч
«Реал» — «Барселона» — 75:89 (20:15, 16:18, 16:29, 23:27).
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