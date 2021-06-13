Сборная России обыграла Польшу и стала победителем товарищеского турнира

Сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Польши в рамках подготовки к олимпийской квалификации. Финальная встреча турнира, проходившая в Гливице (Польша), завершилась победой российской сборной со счётом 78:63.
Стартовая четверть получилась не очень результативной — 14:8 в пользу хозяев площадки. Во вторую десятиминутку команды намного чаще радовали зрителей набранными очками, а россияне сократили отставание от соперников до одного броска из-за дуги — 30:33. Третьи десять минут стали определяющими для матча — сборная России забросила 28 очков, позволив полякам набрать лишь 19. В заключительной десятиминутке россияне контролировали ход встречи и довели её таким образом до уверенной победы.
Самым результативным игроком матча стал центровой сборной России Тимофей Мозгов, на счету которого 20 очков.
Товарищеский матч. Мужчины
Гливице, Польша
Россия — Польша — 78:63 (8:14, 22:19, 28:19, 20:11)
Напомним, вчера, 12 июня, россияне обыграли сборную Туниса, а благодаря сегодняшнему успеху одержали победу и в товарищеском турнире.
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