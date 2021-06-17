Пол Джордж назвал позитив потери Кавая Леонарда из-за травмы

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж после пятого матча полуфинала Западной конференции НБА с «Юта Джаз» (119:111, 3-2) заявил, что его одноклубник Кавай Леонард сможет отдохнуть, пока будет залечивать травму колена.

«Я знал, что сегодня должен показать отличную игру. В будущем тоже придётся делать это. Ничего необычного. Я с самого начала поверил в Бога, поверил в себя. Мои товарищи по команде доверяли мне. Тайрон Лю доверял мне. Мы просто живём настоящим моментом. Сегодня играли со всем сердцем на площадке. Потеря Кавая Леонарда — тяжёлый удар. Мы желаем ему всего наилучшего.

Есть позитив: он может немного отдохнуть. Надеюсь, мы сможем справиться. Нам просто нужно делать то, что мы делаем. Мы должны собраться. Наш сезон продолжается, потому что Кавай проделал огромную работу. Поэтому мы должны держаться вместе и продолжать держать эту лодку на плаву, пока он не вернётся», — цитирует Джорджа ASAP Sports.