Пол Джордж высказался о прерывании «Клипперс» антирекордной серии в истории спорта США

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал победу в шестом матче полуфинала Западной конференции с «Ютой Джаз» (131:119, 4-2). «Клипперс» впервые в истории вышли в финал конференции и прервали антирекордную 50-летнюю серию по этому показателю для спортивных лиг США НБА, НХЛ, НФЛ и МЛБ.



«Это здорово. Я впервые столкнулся с такой поддержкой фанатов с момента перехода в «Клипперс». Вся ночь была особенной. Я выступал на этой арене и создавал атмосферу плей-офф в родном городе перед моими друзьями, перед моей семьёй. В этом здании находится так много важных людей в моей жизни, поэтому это была особенная ночь. Знаете, будто гора с плеч «Клипперс» — команда наконец-то прошла второй раунд плей-офф. Без разницы — сделано это красиво или некрасиво. Мы принимаем результат.



Плей-офф — это упорство. Это борьба. Речь идёт о том, чтобы делать всё что нужно раз за разом. Я думаю, мы это показали. Тренерский штаб вносил корректировки, поэтому мы дважды отыгрывались после 0-2 в сериях. Знаете, надо отдать должное Тайрону Лю и ребятам, которые просто делают всё необходимое в игре за игрой, стремились к победе, действовали агрессивно и доверяли друг другу. Сегодня во второй половине вы увидели, как игроки доверяют друг другу, и именно поэтому мы смогли закрыть серию второго раунда», — приводит слова Джорджа ASAP Sports.