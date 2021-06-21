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«Атланта» победила «Филадельфию» в решающем матче серии и вышла в финал Востока

«Атланта» победила «Филадельфию» в решающем матче серии и вышла в финал Востока
Кирилл Горбачинский
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В седьмом матче полуфинала Востока «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 103:96, победила в серии плей-офф 4-3 и вышла в финал конференции.

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Хаертер (27 очков), Трей Янг (21 очко и 10 передач) и Данило Галлинари (17 очков). Также дабл-дабл оформил Джон Коллинс (13 очков и 16 подборов). У «Сиксерс» наиболее результативными в матче стали Джоэл Эмбиид (31 очко и 11 подборов), Тобиас Харрис (24 очка и 14 подборов) и Сет Карри (16 очков).

Ранее в серии «Хоукс» одержали победы со счётом 128:124, 103:100 и 109:106, а «Сикскерс» побеждали со счётом 118:102, 127:111 и 104:99.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
21 июня 2021, понедельник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
96 : 103
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Харрис - 24, Карри - 16, Тибулл - 8, Коркмаз - 5, Симмонс - 5, Хилл - 3, Макси - 2, Милтон - 2, Грин, Джо, Кларк, Рид, Скотт, Такер, Толливер, Ховард
Атланта Хоукс: Хаертер - 27, Янг - 21, Галлинари - 17, Коллинс - 14, Капела - 13, Л. Уильямс - 6, Богданович - 4, Оконгву - 1, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер, Хилл

В финале Восточной конференции «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», который со счётом 4-3 в серии прошёл «Бруклин Нетс». В финале Запада встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче серии «Санз» победили со счётом 120:114.

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