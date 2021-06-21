«Атланта» победила «Филадельфию» в решающем матче серии и вышла в финал Востока

В седьмом матче полуфинала Востока «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 103:96, победила в серии плей-офф 4-3 и вышла в финал конференции.
В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Хаертер (27 очков), Трей Янг (21 очко и 10 передач) и Данило Галлинари (17 очков). Также дабл-дабл оформил Джон Коллинс (13 очков и 16 подборов). У «Сиксерс» наиболее результативными в матче стали Джоэл Эмбиид (31 очко и 11 подборов), Тобиас Харрис (24 очка и 14 подборов) и Сет Карри (16 очков).
Ранее в серии «Хоукс» одержали победы со счётом 128:124, 103:100 и 109:106, а «Сикскерс» побеждали со счётом 118:102, 127:111 и 104:99.
В финале Восточной конференции «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», который со счётом 4-3 в серии прошёл «Бруклин Нетс». В финале Запада встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче серии «Санз» победили со счётом 120:114.
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