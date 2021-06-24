Разорвавший контракт на $ 12,3 млн игрок «Нетс» выбрал желаемое место продолжения карьеры

Разыгрывающий Спенсер Динвидди может продолжить карьеру в Лос-Анджелесе, сообщает NBA Central. По информации источника, баскетболист заинтересован в возвращении в калифорнийский клуб.



Кроме того, как сообщает Hoop Central, в подписании контракта с Динвидди заинтересован «Майами Хит».



Напомним, ранее Динвидди решил покинуть «Бруклин Нетс». 28-летний американец отказался от продления контракта на сезон-2021/2022. Таким образом, летом он станет свободным агентом.



Если бы Динвидди остался в «Бруклине», то его зарплата составила бы $ 12,3 млн.



Динвидди пропустил более полугода из-за частичного разрыва крестообразной связки. В нынешнем сезоне он провёл лишь три матча.



Ранее он говорил, что рассчитывает сыграть за свою команду в финале, но «Бруклин» не сумел пройти второй раунд плей-офф, уступив «Милуоки Бакс» в серии 3-4.



«Бруклин» считался одним из фаворитов нынешнего сезона. Но команда лишилась сразу нескольких ключевых игроков в решающих матчах.