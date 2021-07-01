Сборная России по баскетболу проиграла Германии и не попала на Олимпиаду в Токио
Поделиться
Мужская сборная России потерпела поражение в матче олимпийской квалификации. Россияне со счётом 67:69 проиграли национальной команде Германии и лишились шансов отобраться на Олимпийские игры в Токио (Япония).
Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом сборной России, забросившей больше соперников на два очка — 17:15. Вторая десятиминутка проходила также в равной борьбе и тоже закончилась с небольшим превосходством россиян — 18:17.
Не поменялся характер матча и в третьей четверти, однако, счёт по её итогам уже был ничейным — 18:18. Заключительный отрезок игры оказался определяющим. Долгое время команды попеременно выходили вперёд, однако концовка осталась за немецкими баскетболистами — 14:19.
Олимпийские игры (м) - квалификация. Сплит. Группа A. 2-й тур
01 июля 2021, четверг. 17:30 МСК
Россия
Окончен
67 : 69
Германия
Россия: Воронцевич - 17, Антонов - 9, Бабурин - 6, Карданахишвили - 6, Мозгов - 6, Мотовилов - 6, Ухов - 6, Астапкович - 5, Ивлев - 4, Комолов - 2, М. Кулагин, Стребков
Германия: Фойгтман - 13, Вагнер - 12, Гиффей - 11, Сайбу - 11, Бенцинг - 6, Ло - 5, Тиман - 5, Бартель - 3, Обст - 3, Бонга, Ванк, Вимберг
Комментарии
- 1 июля 2021
-
19:39
-
19:30
-
18:54
-
17:57
-
17:12
-
16:54
-
16:00
-
14:55
-
14:51
-
14:51
-
14:01
-
13:24
-
13:03
-
11:53
-
10:58
-
09:45
-
09:43
-
08:56
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
08:09
-
07:54
-
06:49
-
00:17
-
00:06
-
00:03
- 30 июня 2021
-
23:29
-
23:15
-
22:18
-
21:34
-
21:21
-
21:04
-
19:33
-
18:54
Партнерский контент