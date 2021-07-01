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Сборная России по баскетболу проиграла Германии и не попала на Олимпиаду в Токио

Сборная России по баскетболу проиграла Германии и не попала на Олимпиаду в Токио
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Мужская сборная России потерпела поражение в матче олимпийской квалификации. Россияне со счётом 67:69 проиграли национальной команде Германии и лишились шансов отобраться на Олимпийские игры в Токио (Япония).

Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом сборной России, забросившей больше соперников на два очка — 17:15. Вторая десятиминутка проходила также в равной борьбе и тоже закончилась с небольшим превосходством россиян — 18:17.

Не поменялся характер матча и в третьей четверти, однако, счёт по её итогам уже был ничейным — 18:18. Заключительный отрезок игры оказался определяющим. Долгое время команды попеременно выходили вперёд, однако концовка осталась за немецкими баскетболистами — 14:19.

Олимпийские игры (м) - квалификация. Сплит. Группа A. 2-й тур
01 июля 2021, четверг. 17:30 МСК
Россия
Окончен
67 : 69
Германия
Россия: Воронцевич - 17, Антонов - 9, Бабурин - 6, Карданахишвили - 6, Мозгов - 6, Мотовилов - 6, Ухов - 6, Астапкович - 5, Ивлев - 4, Комолов - 2, М. Кулагин, Стребков
Германия: Фойгтман - 13, Вагнер - 12, Гиффей - 11, Сайбу - 11, Бенцинг - 6, Ло - 5, Тиман - 5, Бартель - 3, Обст - 3, Бонга, Ванк, Вимберг
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