Сборная России по баскетболу проиграла Германии и не попала на Олимпиаду в Токио

Мужская сборная России потерпела поражение в матче олимпийской квалификации. Россияне со счётом 67:69 проиграли национальной команде Германии и лишились шансов отобраться на Олимпийские игры в Токио (Япония).



Первая четверть завершилась с небольшим преимуществом сборной России, забросившей больше соперников на два очка — 17:15. Вторая десятиминутка проходила также в равной борьбе и тоже закончилась с небольшим превосходством россиян — 18:17.



Не поменялся характер матча и в третьей четверти, однако, счёт по её итогам уже был ничейным — 18:18. Заключительный отрезок игры оказался определяющим. Долгое время команды попеременно выходили вперёд, однако концовка осталась за немецкими баскетболистами — 14:19.