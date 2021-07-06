Дуэйн «Скала» Джонсон пообещал подарок Девину Букеру в случае победы в финале НБА

Голливудский актёр Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», пообщался в социальных сетях с игроком «Финикс Санз» Девином Букером. Джонсон пообещал Букеру специальный подарок в случае выигрыша чемпионата НБА в нынешнем сезоне.
«Хаха! Договорились! Когда будешь держать в руках трофей, получишь от меня специальную подарочную сумочку. Иди к своей мечте, брат», — написал Джонсон.
Актёр пообещал подарить баскетболисту сумочку, которая крепится вокруг пояса.
Идея столь необычного подарка возникла после того, как Джонсон и Букер пошутили друг над другом из-за украшений, которые они носят. «Скала» отметил, что предпочитает дешёвые ювелирные изделия. После этого Букер пошутил, что теперь наденет подобную сумочку.
В финале плей-офф НБА «Финикс» сыграет с «Милуоки Бакс».
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