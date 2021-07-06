«Милан» объявил о двух новых ходах на рынке в межсезонье
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«Милан» заключил контракт с тяжёлым форвардом Джампаоло Риччи. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Соглашение рассчитано на два года.
«Я счастлив и рад присоединиться к такой большой команде, как «Милан». Звонок, который я получил от Мессины, окончательно меня убедил в необходимости принять этот новый вызов. Я полон решимости делать всё возможное для побед клуба. С нетерпением жду, когда сыграю за команду», — сказал Риччи.
Минувший сезон Джампаоло провёл в «Виртусе».
Кроме того, «Милан» сообщил, что тяжёлый форвард Зак Ледей покинет команду — игрок станет свободным агентом.
Соперниками Италии по группе Олимпиады в Токио (Япония) будут Австралия, Германия и Нигерия. Ранее стала известна заявка итальянцев на Олимпийские игры.
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