«Милан» объявил о двух новых ходах на рынке в межсезонье

«Милан» заключил контракт с тяжёлым форвардом Джампаоло Риччи. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Соглашение рассчитано на два года.



«Я счастлив и рад присоединиться к такой большой команде, как «Милан». Звонок, который я получил от Мессины, окончательно меня убедил в необходимости принять этот новый вызов. Я полон решимости делать всё возможное для побед клуба. С нетерпением жду, когда сыграю за команду», — сказал Риччи.



Минувший сезон Джампаоло провёл в «Виртусе».



Кроме того, «Милан» сообщил, что тяжёлый форвард Зак Ледей покинет команду — игрок станет свободным агентом.



Соперниками Италии по группе Олимпиады в Токио (Япония) будут Австралия, Германия и Нигерия. Ранее стала известна заявка итальянцев на Олимпийские игры.

Новость по теме Сборная Италии объявила состав на Олимпиаду