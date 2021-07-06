Сборная Италии объявила состав на Олимпиаду

Сборная Италии объявила состав на Олимпийские игры в Токио, сообщает Eurohoops.

Состав сборной Италии

Данило Галлинари («Атланта Хуокс»), Симоне Фонтеккио («Альба»), Нико Мэннион («Голден Стэйт Уорриорз»), Николо Мелли («Даллас Маверикс»), Риккардо Мораскини («Милан»), Алессандро Пайола («Виртус»), Ачилле Полонара («Фенербахче»), Джампаоло Риччи («Виртус»), Марко Списсу («Динамо Сассари»), Амедео Тесситори («Виртус»), Стефано Тонут («Венеция») и Микеле Витали («Венеция»).



В заявке произошло одно изменение по сравнению с квалификационным турниром в Белграде. Место Авуду Абасса занял форвард «Атланты Хоукс» Данило Галлинари, который освободился после вылета клуба из плей-офф НБА. Соперниками Италии по группе Олимпиады будут Австралия, Германия и Нигерия.