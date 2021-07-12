Станислав Ильницкий: мне очень понравилась идея создания Суперкубка

Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий поделился своим мнением о первом Суперкубке Единой Лиги ВТБ, который пройдёт в сентябре в Москве.



«Мне очень понравилась идея создания Суперкубка в преддверии старта сезона Лиги ВТБ. Крутой турнир для болельщиков, игроков и клубов, который позволит лучше подготовиться к сезону и будет полезен для всех. Я считаю, что это просто отличная новость!» — приводит слова Ильницкого официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Перед началом регулярного чемпионата сезона-2021/2022 впервые в истории Лиги ВТБ пройдёт Суперкубок с участием четырёх лучших клубов минувшего сезона — ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубань». Суперкубок состоится в Москве 18-19 сентября на «ВТБ Арене».