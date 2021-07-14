УНИКС подписал российского игрока и отпустил легионера в «Панатинаикос»
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Пресс-служба УНИКСа объявила об изменениях в составе. Казанский клуб пополнил лёгкий форвард Евгений Валиев. 31-летний игрок прошлый сезон провёл в «Химках». УНИКС подписал с ним контракт на один год. Валиев в прошлом сезоне принял участие в 15 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 5,5 очка при 4,1 подбора.
«Химки» не заявились в Единую лигу ВТБ на новый сезон из-за проблем с финансированием.
В то же время тяжёлый форвард УНИКСа Окаро Уайт перешёл в «Панатинаикос». Американец подписал соглашение по схеме «1+1». Он провёл за УНИКС один сезон. В среднем Уайт набирал 11,7 очка и делал 5,2 подбора за матч. До этого он выступал в НБА и G-лиге.
«Панатинаикос» в межсезонье возглавил бывший наставник УНИКСа Димитрис Прифтис.
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