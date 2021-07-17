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Экпе Юдо вернулся в Европу из чемпионата Китая

Экпе Юдо вернулся в Европу из чемпионата Китая
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Бывший центровой «Фенербахче», 34-летний баскетболист сборной Нигерии Экпе Юдо продолжит карьеру в «Виртусе». Об этом сообщает итальянское издание il Resto del Carlino.

По сведениям источника, стороны уже уладили все детали относительно соглашения. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

В феврале 2021 года сообщалось, что ЦСКА вёл переговоры с Юдо. По данным инсайдера Маттео Андреани, красно-синие обсудили некоторые моменты с игроком, но Экпе отказался от переезда в Москву, решив остаться в США по личным причинам. ЦСКА рассматривал Юдо в качестве потенциальной замены центровому Николе Милутинову. Вскоре Юдо подписал контракт с «Пекином».

Ранее Юде сообщил, что хотел бы завершить карьеру в клубе Евролиги.

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