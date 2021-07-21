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Сборная США узнала статус Зака Лавина на Олимпиаду

Сборная США узнала статус Зака Лавина на Олимпиаду
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Атакующий защитник сборной США Зак Лавин вышел с карантина в связи с протоколом по здоровью и безопасности, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Лавин сможет присоединиться к олимпийской команде в Токио вечером в четверг. Вместе с Лавином в расположение сборной США должны прибыть защитник «Финикс Санз» Девин Букер и баскетболисты «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон и Джру Холидэй, которые завершили выступление в финале НБА.

В воскресенье Лавин в товарищеском матче с Испанией (83:76) набрал 13 очков и 2 передачи, после чего попал в протоколы по безопасности из-за коронавируса и рисковал пропустить Олимпиаду. На Инрах в Токио сборная США сыграет в одной группе с Францией, Ираном и Чехией.

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