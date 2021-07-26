Серхио Эрнандес: Лука Дончич — лучший игрок в мире. Уже нет никаких сомнений

Главный тренер сборной Аргентины Серхио Эрнандес прокомментировал игру лидера сборной Словении Луки Дончича. Ранее Аргентина уступила Словении на старте олимпийского турнира в Токио (Япония) со счётом 100:118. Дончич в этой встрече набрал 48 очков.

«Я уже говорил два года назад: Дончич — лучший игрок в мире, включая НБА. Если раньше у меня могли быть какие-то сомнения на этот счёт, то теперь их нет. Он лучший игрок в мире, уже нет никаких сомнений. Мы сделали всё, что можно сделать для опеки нормального игрока. Но Дончич — не нормальный игрок», — цитирует тренера News10.

Дончич показал лучшую в истории результативность для игроков НБА в истории на Олимпиаде. Кроме того, в активе Луки больше всего набранных очков в дебютном матче на Играх. Лука показал вторую результативность на Олимпиаде в истории после бразильца Оскара Шмидта, набравшего 55 очков в матче с Испанией в 1988 году. Дончич — первый игрок в XXI веке, набравший более 40 очков на Олимпиаде. В последний раз это делал Шмидт в 1996 году. Стоит отметить, что Дончича заменили за 4 минуты до конца игры, что не позволило побить рекорд Шмидта. Лука провёл на площадке 31 минуту.