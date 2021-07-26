«Лейкерс» предложили двух своих игроков почти всем клубам НБА

Инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» обратились практически к каждой команде с предложением обмена Кайла Кузмы и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.



«Они предложили Кайла Кузму и Кентавиуса Колдуэлл-Поупа почти каждой команде, с которой я общался. В одних случаях они предлагали обоих игроков, в других — только одного из них. Эта тактика не позволит им получить разыгрывающего в обмен на Денниса Шредера», — сказал Эдриан Войнаровски в эфире шоу Woj & Lowe.



«Лейкерс» не удалось защитить чемпионский титул. Клуб из Калифорнии с трудом пробился в плей-офф через плей-ин, но вылетел уже в первом раунде. После этого появилась информация, согласно которой «Лейкерс» планируют масштабную перестройку.