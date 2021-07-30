«Лейкерс» выменяли Расселла Уэстбрука из «Вашингтона», сбросив три балластных контракта

«Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука и пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтреза Харрелла и 22-й пик драфта-2021, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
«Вашингтон» согласился на обмен, чтобы разгрузить платёжную ведомость и иметь больше возможностей для подписания талантливых молодых баскетболистов, которые смогут успешно играть вместе с атакующим защитником Брэдли Билом. «Лейкерс» удалось сбросить дорогие контракты Кузмы, Колдуэлл-Поупа и Харрелла, которые не оправдали надежд клуба. 9-кратный участник Матча звёзд и MVP НБА 2017 года Уэстбрук дополнит «Большое трио» в «Лейкерс», выступая вместе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.
ВКонтракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов.
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