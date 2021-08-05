Решающий блок-шот на последних секундах в полуфинале Олимпиады Словения — Франция

Форвард сборной Франции Николя Батюм стал автором решающего блок-шота в победном матче полуфинала Олимпиады со Словенией (90:89).



Защитник словенской команды Клемен Препелич на последних секундах встречи мог вывести свою команду вперёд, однако Батюм не позволил ему этого сделать. Словенцы не успевали сфолить на сопернике за оставшиееся время до финальной сирены, матч завершился со счётом 90:89 в пользу Франции.

Фото: http://www.fiba.basketball/

В активе 32-летнего Батюма 3 очка, 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 4 блок-шота за 32 минуты и 39 секунд на паркете. 7 августа Франция сыграет в матче за золото с командой США, которая ранее в полуфинале обыграла Австралию (97:78). Словенцы в игре за третье место встретятся с австралийцами.