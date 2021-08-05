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Жена баскетболиста сборной США отпустила его на Олимпиаду сразу же после родов

Жена баскетболиста сборной США отпустила его на Олимпиаду сразу же после родов
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Главный тренер сборной США Грег Попович сообщил, что жена форварда Криса Миддлтона отпустила его в расположение сборной сразу после рождения ребёнка.

«Жена Криса Миддлтона родила, и он приехал в расположение сборной уже на следующий день, после финала НБА. Он пошёл на большие жертвы ради команды. Хотя жена пожертвовала гораздо большим, так что забудьте о моей похвале в адрес Миддлтона — это полностью заслуга его жены», — приводит слова Грега Поповича журналист Бен Голливер в своём «твиттере».

В полуфинале олимпийского баскетбольного турнира, проходящего в Токио, сборная США обыграла команду Австралии со счётом 97:78. По ходу матча американцы отыграли отставание в 15 очков.

Крис Миддлтон в этом матче набрал 11 очков.

В финале олимпийского турнира сборная США сыграет с Францией.

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