Жена баскетболиста сборной США отпустила его на Олимпиаду сразу же после родов

Главный тренер сборной США Грег Попович сообщил, что жена форварда Криса Миддлтона отпустила его в расположение сборной сразу после рождения ребёнка.



«Жена Криса Миддлтона родила, и он приехал в расположение сборной уже на следующий день, после финала НБА. Он пошёл на большие жертвы ради команды. Хотя жена пожертвовала гораздо большим, так что забудьте о моей похвале в адрес Миддлтона — это полностью заслуга его жены», — приводит слова Грега Поповича журналист Бен Голливер в своём «твиттере».



В полуфинале олимпийского баскетбольного турнира, проходящего в Токио, сборная США обыграла команду Австралии со счётом 97:78. По ходу матча американцы отыграли отставание в 15 очков.



Крис Миддлтон в этом матче набрал 11 очков.



В финале олимпийского турнира сборная США сыграет с Францией.