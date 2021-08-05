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Стало известно, что Николя Батюм сказал Луке Дончичу после полуфинала Олимпиады

Стало известно, что Николя Батюм сказал Луке Дончичу после полуфинала Олимпиады
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Репортёр The Associated Press Тим Рейнольдс рассказал, что форвард сборной Франции Николя Батюм сказал Луке Дончичу после матча полуфинала Олимпийских игр. Напомним, сборная Словении проиграла сборной Франции со счётом 89:90. Исход встречи решил блок-шот форварда сборной Франции Николя Батюма на словенском защитнике Клемене Препеличе. После игры Батюм поддержал Дончича, Лука отдал должное сопернику.

Как сообщает источник, Батюм сказал Луке использовать это поражение как дополнительную мотивацию и что сборную Словении будет очень сложно победить в ближайшие годы.

«Он настоящее. И он — будущее», — сказал Батюм о Дончиче после матча.

Николя Батюм в этом матче набрал три очка, совершил пять подборов и отдал три передачи. Кроме того, на его счету решающий блокшот на последних секундах встречи. Лидер словенцев Лука Дончич набрал 16 очков, а также совершил 10 подборов и отдал 18 результативных передач. Лука оформил третий трипл-дабл в истории Игр после Александра Белова (1976) и Леброна Джеймса (2012).

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