Марта Шаргай завершила карьеру из-за унижений тренера

Бывшая баскетболистка сборной Испании и курского «Динамо» Марта Шаргай приняла решение завершить карьеру. 30-летняя девушка призналась, что страдала булимией из-за унижений и оскорблений, которым подвергалась со стороны бывшего главного тренера национальной команды Испании и курского «Динамо» Лукаса Мондело.
«Я не могла мириться с вещами, которые считаю недопустимыми. Есть границы, которые нельзя переходить, и он довёл меня до предела. Это очень сложно… Из-за этого человека у меня было много проблем с пищеварением. Всё началось в России, когда я выступала за курское «Динамо». Мы взвешивались каждую неделю, и каждый раз он внимательно за всеми наблюдал. Было несколько случаев на командных сборах, когда он подходил ко мне и Соне Петрович и говорил, что мы останемся без десерта, потому что слишком толстые. В то время я весила 67 кг. И это при росте 1,82 м. С физической точки зрения я была в порядке, но на фоне всего этого была неуверенной на площадке и за её пределами.
В итоге мне становилось плохо после каждого приёма пищи, даже если это был простой салат. Я испытывала тревогу и каждый раз отправлялась в ванную. Сейчас я чувствую, что это будет со мной на всю жизнь», — приводит слова Шаргай El Pais.
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