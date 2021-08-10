Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Марта Шаргай завершила карьеру из-за унижений тренера

Марта Шаргай завершила карьеру из-за унижений тренера
Комментарии

Бывшая баскетболистка сборной Испании и курского «Динамо» Марта Шаргай приняла решение завершить карьеру. 30-летняя девушка призналась, что страдала булимией из-за унижений и оскорблений, которым подвергалась со стороны бывшего главного тренера национальной команды Испании и курского «Динамо» Лукаса Мондело.

«Я не могла мириться с вещами, которые считаю недопустимыми. Есть границы, которые нельзя переходить, и он довёл меня до предела. Это очень сложно… Из-за этого человека у меня было много проблем с пищеварением. Всё началось в России, когда я выступала за курское «Динамо». Мы взвешивались каждую неделю, и каждый раз он внимательно за всеми наблюдал. Было несколько случаев на командных сборах, когда он подходил ко мне и Соне Петрович и говорил, что мы останемся без десерта, потому что слишком толстые. В то время я весила 67 кг. И это при росте 1,82 м. С физической точки зрения я была в порядке, но на фоне всего этого была неуверенной на площадке и за её пределами.

В итоге мне становилось плохо после каждого приёма пищи, даже если это был простой салат. Я испытывала тревогу и каждый раз отправлялась в ванную. Сейчас я чувствую, что это будет со мной на всю жизнь», — приводит слова Шаргай El Pais.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021