Лукас Мондело отреагировал на резонансные обвинения Марты Шаргай

Бывший главный тренер женской сборной Испании и курского «Динамо» Лукас Мондело ответил на обвинения баскетболистки Марты Шаргай.



Напомним, ранее Шаргай приняла решение завершить карьеру. 30-летняя девушка призналась, что страдала булимией из-за унижений и оскорблений, которым подвергалась со стороны бывшего главного тренера национальной команды Испании и курского «Динамо» Лукаса Мондело. Шаргай рассказала о причинах своего решения в интервью испанскому изданию El Pais.



«Хочу выразить отрицание, удивление и недоумение в связи с моей предполагаемой ответственностью за медицинскую ситуацию Марты Шаргай, а также с обвинениями в ненадлежащем поведении во время выполнения работы тренером в курском «Динамо» и сборной Испании.



Мы работали вместе с Мартой с 2009 по 2020 год, поддерживали близкие и профессиональные отношения, что подтверждалось обеими сторонами в интервью и сообщениях в WhatsApp. Для иллюстрации, 21 декабря 2020 года в интервью Gigantes Марта сказала: „Я закрытый человек, который не может позволить себе быть ищвестным. Но Мондело удалось преодолеть мою закрытость, у нас хорошие отношения, потому что мы любим побеждать“.



Считаю совершенно неримелемыми заявления президента Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахосы. Знаю о том, что готовится публикация, он не связался со мной, чтобы узнать моё мнение, учитывая серьёзность вопроса. Обвинения не соответствуют действительности и сделаны, чтобы нанести ущерб моей репутации. Я подвергаюсь кампании преследования после продления моего контаркт до 2024 года и последующего увольнения.



Ни курский клуб, ни Федерация баскетбола Испании, ни игрок, ни медицинские службы, ни кто-либо из структур Федерации ни разу не предупреждал меня о каких-либо отклонениях от нормы, которые могут привести к каким-то серьёзным последствиям, в которых меня обвиняют. Стоит отметить, что за питание игроков отвечает не тренер, а медицинские службы, которые никогда мне не говорили о каком-то расстройстве.



Все планы и методы работы, которые я реализовывал последние 11 лет, одобрены министерством спорта и президентом, а я от них всегда получал похвалу и одобрение. Я дал задание своим юристам изучить ситуацию и планирую осуществить дальнейшие юридические действия», — написал Мондело в своём «твиттере».