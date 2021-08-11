Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лукас Мондело отреагировал на резонансные обвинения Марты Шаргай

Лукас Мондело отреагировал на резонансные обвинения Марты Шаргай
Комментарии

Бывший главный тренер женской сборной Испании и курского «Динамо» Лукас Мондело ответил на обвинения баскетболистки Марты Шаргай.

Напомним, ранее Шаргай приняла решение завершить карьеру. 30-летняя девушка призналась, что страдала булимией из-за унижений и оскорблений, которым подвергалась со стороны бывшего главного тренера национальной команды Испании и курского «Динамо» Лукаса Мондело. Шаргай рассказала о причинах своего решения в интервью испанскому изданию El Pais.

«Хочу выразить отрицание, удивление и недоумение в связи с моей предполагаемой ответственностью за медицинскую ситуацию Марты Шаргай, а также с обвинениями в ненадлежащем поведении во время выполнения работы тренером в курском «Динамо» и сборной Испании.

Мы работали вместе с Мартой с 2009 по 2020 год, поддерживали близкие и профессиональные отношения, что подтверждалось обеими сторонами в интервью и сообщениях в WhatsApp. Для иллюстрации, 21 декабря 2020 года в интервью Gigantes Марта сказала: „Я закрытый человек, который не может позволить себе быть ищвестным. Но Мондело удалось преодолеть мою закрытость, у нас хорошие отношения, потому что мы любим побеждать“.

Считаю совершенно неримелемыми заявления президента Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахосы. Знаю о том, что готовится публикация, он не связался со мной, чтобы узнать моё мнение, учитывая серьёзность вопроса. Обвинения не соответствуют действительности и сделаны, чтобы нанести ущерб моей репутации. Я подвергаюсь кампании преследования после продления моего контаркт до 2024 года и последующего увольнения.

Ни курский клуб, ни Федерация баскетбола Испании, ни игрок, ни медицинские службы, ни кто-либо из структур Федерации ни разу не предупреждал меня о каких-либо отклонениях от нормы, которые могут привести к каким-то серьёзным последствиям, в которых меня обвиняют. Стоит отметить, что за питание игроков отвечает не тренер, а медицинские службы, которые никогда мне не говорили о каком-то расстройстве.

Все планы и методы работы, которые я реализовывал последние 11 лет, одобрены министерством спорта и президентом, а я от них всегда получал похвалу и одобрение. Я дал задание своим юристам изучить ситуацию и планирую осуществить дальнейшие юридические действия», — написал Мондело в своём «твиттере».

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021