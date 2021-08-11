Деннис Шрёдер высказался после подписания контракта на $ 5,9 млн. Игрок хотел $ 100+ млн

Разыгрывающий Деннис Шрёдер высказался о подписании контракт с «Бостон Селтикс». Напомним, Шрёдер подписал однолетний контракт на 5,9 млн долларов.
«Это одна из лучших франшиз в истории НБА, и для меня будет честью надеть зелено-белое и делать то, что я люблю! Каждый вечер я выхожу на паркет и выкладываюсь по полной ради города. Вы готовы?», — написал в своём «инстаграме» Деннис Шрёдер.
По ходу прошлого сезона Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», которые были готовы подписать с ним четырёхлетний контракт на 84 млн долларов. Деннис требовал соглашение на сумму более 100 млн долларов и гарантию ведущей роли в команде. Ни один клуб лиги не был готов предложить ему такие условия. Игрок принял исключение среднего уровня для неналогоплательщиков от «Селтикс» и выйдет на рынок свободных агентов через год в надежде получить более крупную зарплату.
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