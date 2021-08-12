8 медалистов Олимпиады в 3х3 получили награду указом президента России
Поделиться
Восемь игроков мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 указом президента Российской Федерации были отмечены в числе прочих олимпийцев, ставших призёрами Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Соответствующий указ был размещён 11 августа на портале правовой информации.
Спортсмены были награждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх. За женскую сборную России, напомним, выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина и Ольга Фролкина, за мужскую – Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров. На Олимпиаде обе сборные завоевали серебряные медали.
Комментарии
- 12 августа 2021
-
17:41
-
17:28
-
15:51
-
14:51
-
13:54
-
12:48
-
11:54
-
10:34
-
10:29
-
10:22
-
10:09
-
09:35
-
08:31
-
00:17
- 11 августа 2021
-
23:44
-
22:56
-
22:04
-
20:02
-
19:08
-
17:45
-
17:00
-
15:50
-
14:55
-
14:03
-
12:51
-
12:01
-
10:58
-
09:26
-
07:54
-
07:50
-
07:46
-
01:02
-
00:35
- 10 августа 2021
-
23:21
-
22:14
Партнерский контент