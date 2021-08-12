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8 медалистов Олимпиады в 3х3 получили награду указом президента России

8 медалистов Олимпиады в 3х3 получили награду указом президента России
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Восемь игроков мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 указом президента Российской Федерации были отмечены в числе прочих олимпийцев, ставших призёрами Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Соответствующий указ был размещён 11 августа на портале правовой информации.

Спортсмены были награждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх. За женскую сборную России, напомним, выступали Юлия Козик, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина и Ольга Фролкина, за мужскую – Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров. На Олимпиаде обе сборные завоевали серебряные медали.

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