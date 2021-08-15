Bleacher Report составил рейтинг «Больших трио» НБА. Звёзды «Лейкерс» не входят в топ-2

Издание Bleacher Report опубликовало рейтинг топ-8 «Больших трио».



Тройка «Лос-Анджелес Лейкерс», которая была создана этим летом, заняла только 3 место.



Рейтинг «Больших трио» по мнению Bleacher Report.



1) «Бруклин Нетс»: Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Джеймс Харден

2) «Милуоки Бакс»: Яннис Адетокунбо, Джру Холидей, Крис Миддлтон

3) «Лос-Анджелес Лейкерс»: Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Энтони Дэвис

4) «Филадельфия Сиксерс» Джоэль Эмбиид, Бен Симмонс, Тобиас Харрис

5) «Голден Стэйт Уорриорз»: Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин

6) «Майами Хит»: Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Кайл Лаури

7) «Юта Джаз»: Донован Митчелл, Руди Гобер, Майк Конли

8) «Финикс Санз»: Крис Пол, Девин Букер, Деандре Эйтон.



Напомним, Расселл Уэстбрук перешёл в клуб из Лос-Анджелеса нынешним летом. «Вашингтон Уизардс» получил в обмен Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.



В прошедшем сезоне «Лейкерс» заняли седьмую строчку в конференции по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф клуб уступил будущему финалисту лиги «Финикс Санз».