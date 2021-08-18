Нейт Робинсон назвал топ-5 игроков всех времён

Бывший разыгрывающий защитник НБА Нейт Робинсон назвал лучшего игрока ассоциации на каждой позиции. Робинсон написал это в комментариях в «Инстаграме» под постом блогера, который предложил свою пятёрку.
Лучшие игроки в истории НБА, по мнению Робинсона.
Разыгрывающий: Леброн Джеймс
Атакующий защитник: Майкл Джордан
Лёгкий форвард: Коби Брайант
Тяжёлый форвард: Кевин Гарнетт
Центровой: Шакил О'Нил
Отметим, что позицию разыгрывающего в составе Робинсона занял форвард Леброн Джеймс. Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» всю свою карьеру играл на позиции форварда, но в последние годы он чаще начинает разыгрывать комбинации команды.
За карьеру в НБА Робинсон выступал в составе «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В регулярных чемпионатах на его счету 618 поединков, в которых он в среднем набирал 11 очков, совершал 2,3 подбора и раздавал 3,0 передачи.
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