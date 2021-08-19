Энес Кантер резко ответил на категоричные слова тренера НБА по случившемуся в Афганистане

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер резко ответил главному тренеру «Нью-Орлеан Пеликанс» Стэну ван Ганди на его высказывание в «Твиттере» о ситуации в Афганистане.



Наставник «Пеликанс» сделал ретвит материала BBC, в котором говорится о том, что женщины в Афганистане получат права согласно мусульманской юриспруденции после захвата власти одним из радикальных движений, которое запрещено в Российской Федерации.



«Женщины, имеющие права в рамках исламского права – это похоже на оксюморон», — написал ван Ганди, но вскоре удалил твит.



«Чертовски невежественные слова. Что оксюморон — так это вы в роли главного тренера. Сейчас, когда у вас много свободного времени, можете ликвидировать свою безграмотность, занявшись самообразованием. Это необходимо сделать, прежде чем что-то говорить», — написал Кантер в своём «твиттере».