Энес Кантер резко ответил на категоричные слова тренера НБА по случившемуся в Афганистане

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер резко ответил главному тренеру «Нью-Орлеан Пеликанс» Стэну ван Ганди на его высказывание в «Твиттере» о ситуации в Афганистане.
Наставник «Пеликанс» сделал ретвит материала BBC, в котором говорится о том, что женщины в Афганистане получат права согласно мусульманской юриспруденции после захвата власти одним из радикальных движений, которое запрещено в Российской Федерации.
«Женщины, имеющие права в рамках исламского права – это похоже на оксюморон», — написал ван Ганди, но вскоре удалил твит.
«Чертовски невежественные слова. Что оксюморон — так это вы в роли главного тренера. Сейчас, когда у вас много свободного времени, можете ликвидировать свою безграмотность, занявшись самообразованием. Это необходимо сделать, прежде чем что-то говорить», — написал Кантер в своём «твиттере».
- 19 августа 2021
-
12:52
-
11:41
-
10:35
-
09:23
-
08:29
-
08:20
-
00:47
-
00:07
- 18 августа 2021
-
22:39
-
20:52
-
19:19
-
18:33
-
17:29
-
16:12
-
13:31
-
11:59
-
11:07
-
10:24
-
08:36
-
08:30
-
08:24
-
01:00
-
00:08
- 17 августа 2021
-
23:39
-
23:01
-
21:46
-
21:42
-
21:07
-
19:57
-
19:20
-
17:27
-
15:44
-
15:21
-
12:55
-
11:47