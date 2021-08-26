Чарльз Баркли назвал команду с лучшим межсезоньем в НБА
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли назвал команду, которая, по его мнению, лучше других коллективов проводит межсезонье-2021. Баркли выделил «Чикаго Буллз».
«Буду полностью шокирован, если они не попадут в плей-офф. Впрочем, я не стал бы этим ограничиваться. Думаю, справедливо будет сказать, что «Чикаго Буллз» лучше всех в НБА провёл нынешнее межсезонье», — приводятся слова Чарльза Баркли в «твиттере» журналиста Ника Фриделля.
В нынешнее межсезонье состав «Чикаго Буллз» пополнили такие игроки, как Демар Дерозан, Лонзо Болл и Алекс Карузо.
В сезоне-2020/2021 «Чикаго Буллз» не смог выйти в плей-офф. «Быки» с соотношением побед и поражений 31-41 заняли 11-е место в Восточной конференции.
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