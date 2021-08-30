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Шакил О'Нил назвал 4 спортсменов, которые неподвластны времени

Шакил О'Нил назвал 4 спортсменов, которые неподвластны времени
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Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О'Нил опубликовал в своём «инстаграме» мем, посвящённый четырём спортсменам, которые неподвластын времени. На опубликованном фотоколлаже можно увидеть фотографии четырёх легендарных спортсменов — Леброна Джеймса, Тома Брэди, Флойда Мэйвезера и Карла Мэлоуна.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее О'Нил бросил вызов лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и трёхкратному чемпиону НБА в составе «Майами Хит» Дуэйну Уэйду. Шакил предложил обоим поучаствовать в турнире отцов и сыновей.

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