Шакил О'Нил назвал 4 спортсменов, которые неподвластны времени

Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О'Нил опубликовал в своём «инстаграме» мем, посвящённый четырём спортсменам, которые неподвластын времени. На опубликованном фотоколлаже можно увидеть фотографии четырёх легендарных спортсменов — Леброна Джеймса, Тома Брэди, Флойда Мэйвезера и Карла Мэлоуна.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



Ранее О'Нил бросил вызов лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и трёхкратному чемпиону НБА в составе «Майами Хит» Дуэйну Уэйду. Шакил предложил обоим поучаствовать в турнире отцов и сыновей.