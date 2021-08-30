Джеймс Харден: в следующем сезоне увидите здорового меня. Будет страшно

Защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Джеймс Харден припугнул соперников в преддверии нового сезона. Харден пропустил значительную часть регулярного чемпионата и несколько игр постсезона из-за травмы голеностопа.

«В следующем сезоне увидите здорового Хардена. Будет страшно», — заявил Харден в видео, выложенном в «твиттере» журналиста Ари Александера.

В сезоне-2020/2021 «Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф в семи матчах. Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».