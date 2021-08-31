Ричард Джефферсон назвал команду, которая сильнее династии «Голден Стэйт» с Дюрантом

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» 2001 года, по его мнению, сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» 2017 года.

«Вторая в списке лучших команд, против которых я играл, — «Уорриорз» 2017 года. Стеф, Клэй, Кей Ди, Дрэймонд (Карри, Томпсон, Дюрант и Грин. — Прим. «Чемпионата»)… Не было способа, за счёт которого можно было бы их остановить. Чтобы остановить их, нужно было собирать сборную США. Это не преувеличение.

И всё-таки «Лейкерс» 2001 года лучше. Надо отдать должное Стефу, он изменил игру. Но в тех «Лейкерс» был Шакил О'Нил, а это всё меняет. Наличие Шака вынуждало соперников иметь в составе двух-трёх высококлассных «больших», — рассказал Джефферсон в видео, выложенном в его «твиттере».