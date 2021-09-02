Гилберт Аренас назвал трансфер, который разрушил бы НБА на 10 лет

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас считает, что потенциальный переход Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс» разрушил бы НБА на десять лет. Об этом баскетболист заявил в беседе с Полом.
«У вас бы оставалось слишком много денег. Твой переход в «Лейкерс» разрушил бы НБА по крайней мере лет на десять. То есть в команду приходишь ты, приходит Дуайт Ховард, а у «Лейкерс» всё равно есть от 24 до 30 свободных миллионов долларов в платёжной ведомости. У вас было бы три игрока на максимальных контрактах, при этом у клуба оставалась бы возможность подписать других звёзд», — сказал Аренас Крису Полу во время шоу на YouTube-канале fubo Sports.
В декабре 2011 года «Лейкерс» и «Нью-Орлеан» готовили трёхстороннюю сделку, по которой Пол мог отправиться в «Лейкерс», однако обмен был заблокирован комиссаром НБА Дэвидом Стерном.
- 2 сентября 2021
-
20:54
-
20:00
-
18:51
-
18:47
-
17:38
-
17:16
-
15:37
-
14:21
-
13:18
-
11:58
-
11:25
-
11:10
-
10:04
-
08:44
- 1 сентября 2021
-
23:40
-
22:46
-
21:41
-
20:59
-
19:52
-
18:53
-
17:52
-
16:41
-
15:01
-
13:17
-
12:14
-
11:12
-
10:04
-
09:12
-
00:16
- 31 августа 2021
-
23:44
-
23:32
-
22:41
-
21:47
-
21:16
-
21:08