Гилберт Аренас назвал трансфер, который разрушил бы НБА на 10 лет

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас считает, что потенциальный переход Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс» разрушил бы НБА на десять лет. Об этом баскетболист заявил в беседе с Полом.



«У вас бы оставалось слишком много денег. Твой переход в «Лейкерс» разрушил бы НБА по крайней мере лет на десять. То есть в команду приходишь ты, приходит Дуайт Ховард, а у «Лейкерс» всё равно есть от 24 до 30 свободных миллионов долларов в платёжной ведомости. У вас было бы три игрока на максимальных контрактах, при этом у клуба оставалась бы возможность подписать других звёзд», — сказал Аренас Крису Полу во время шоу на YouTube-канале fubo Sports.



В декабре 2011 года «Лейкерс» и «Нью-Орлеан» готовили трёхстороннюю сделку, по которой Пол мог отправиться в «Лейкерс», однако обмен был заблокирован комиссаром НБА Дэвидом Стерном.