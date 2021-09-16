Андрей Ватутин оценил вклад скончавшегося Душана Ивковича в создание современного ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о важности для клуба легендарного сербского тренера Душана Ивковича, который скончался в возрасте 77 лет.
«Это невероятно печальная новость для всего баскетбола, Душан Ивкович останется в нашей памяти настоящей легендой… Душан был для всех нас – тренеров, игроков, болельщиков, менеджеров – истинным и настоящим ментором, человеком, который знал про баскетбол и жизнь абсолютно всё. Был коллегой, учителем, другом. Фраза «разбирается в баскетболе» подходила для него идеально: за счёт огромного объёма знаний и опыта Ивкович понимал мельчайшие тонкости игры во всех аспектах – с точки зрения игрока, тренера, управленца.
Его вклад в создание современного ЦСКА переоценить невозможно. Приехав в 2002-м в Москву, он привнёс в нашу деятельность всё самое современное, своей невероятной волей и железной рукой внедрил новые технологии работы. ЦСКА и Ивкович тогда нашли друг друга, и очень многое из того, что придумал и реализовал Дуда, успешно работает до сих пор.
Глубочайшие соболезнования семье, многочисленным друзьям, всем, кто любил и уважал этого великого человека. Нам всем повезло работать с ним, этот опыт незабываем», – приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.
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