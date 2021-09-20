В РФБ назвали год, когда в России может появиться новое поколение звёзд

Исполнительный директор Российской федерации баскетбола, член бюро ФИБА-Европа Наталья Галкина рассказала подробности о подаче заявки на проведение в России чемпионата Европы по баскетболу 2025 года.



«Мы все надеемся, что проведение части Евробаскета у нас дома придаст дополнительный импульс развитию обновлённой сборной России, в которой к 2025 году может появиться новое поколение звёзд. Это важное событие и для национальной команды, и для всей РФБ, которая уже проводила турниры резервных сборных и готова к новому вызову.



Заявка в ФИБА – лишь первый шаг, обозначение намерений. Сейчас продолжаем работу по отработке всех формальностей внутри страны: готовим документацию для подачи в Министерство спорта и межведомственную комиссию, прорабатывая в деталях все параметры заявки», — цитирует Галкину пресс-служба РФБ.