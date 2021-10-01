Хавьер Паскуаль высказался после победы «Зенита» над УНИКСом в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился мнением после победы над УНИКСом (70:69) в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Во-первых, хочу сказать, что это удовольствие — играть здесь с болельщиками. Мы довольны тем, как сложился для нас матч. Мы контролировали игру во второй половине встречи, особенно в четвёртой четверти. Примерно за три минуты до конца матча лидировали +10, но затем допустили много ошибок. Это начало сезона, нам предстоит ещё многое улучшить.
Думаю, в конце матча Казань была лучше — мы не могли контролировать эмоции и потери мяча. Кэнан мог изменить ход матча. Это урок для нас, мы должны улучшать свою игру. Мы, в свою очередь, контролировали подборы в защите и выиграли подборы у команды, которая обычно хороша в этом компоненте. Мы совершили 18 потерь мяча, это необходимо изменить», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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