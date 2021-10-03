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ЦСКА объявил о новой потере игрока после травмы Милутинова

ЦСКА объявил о новой потере игрока после травмы Милутинова
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Московский ЦСКА сообщил, что на выезд в Нижний Новгород для встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отправились 12 баскетболистов. Помимо травмированного ранее Николы Милутинова, в Москве остались Марюс Григонис и Владимир Ивлев. Григонису потребовалась терапия спины.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с нижегородцами.

«Нам необходимо реабилитироваться за игру, которую мы показали в Милане. «Нижний» проведёт первый официальный матч, они недавно пополнились несколькими игроками, которые пока не провели ни одной товарищеской встречи. Мы знаем, что они будут действовать жёстко, на грани фола, особенно с учётом того, что играют дома. Нужно провести серьёзный матч на самом высоком уровне», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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