ЦСКА объявил о новой потере игрока после травмы Милутинова

Московский ЦСКА сообщил, что на выезд в Нижний Новгород для встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отправились 12 баскетболистов. Помимо травмированного ранее Николы Милутинова, в Москве остались Марюс Григонис и Владимир Ивлев. Григонису потребовалась терапия спины.



Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от встречи с нижегородцами.



«Нам необходимо реабилитироваться за игру, которую мы показали в Милане. «Нижний» проведёт первый официальный матч, они недавно пополнились несколькими игроками, которые пока не провели ни одной товарищеской встречи. Мы знаем, что они будут действовать жёстко, на грани фола, особенно с учётом того, что играют дома. Нужно провести серьёзный матч на самом высоком уровне», — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.