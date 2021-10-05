«Бостон» вырвал победу на последних секундах, «Голден Стэйт» выиграл в предсезонке НБА

В НБА состоялось 9 предсезонных матчей в рамках подготовки к регулярному чемпионату-2021/2022.
«Торонто Рэпторс» – «Филадельфия Сиксерс» 123:107 (28:25, 39:29, 33:23, 23:30)
Т: Ануноби 21, Шэмпени 17 + 10 подборов, Барнс 13 + 9 подборов + 6 передач, Ачиува 13 + 7 подборов, Михайлюк 13
Ф: Драммонд 19 + 14 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь, Сет Карри 14, Джо 13
«Бостон Селтикс» – «Орландо Мэджик» 98:97 (21:20, 29:32, 21:24, 27:21)
Б: Браун 25, Тейтум 18 + 9 подборов
О: Вагнер 16, Бамба 13 + 10 подборов + 4 блок-шота
Победу «Селтикс» принесло трёхочковое попадание Ромео Лэнгфорда на последних секундах.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Бостон Селтикс».
«Майами Хит» – «Атланта Хоукс» 125:99 (33:32, 41:26, 25:24, 26:17)
М: Хирроу 26, Адебайо 14, Струс 14, Робинсон 13
А: Янг 14, Коллинз 14 + 9 подборов, Галлинари 14, Уильямс 13
«Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» 117:114 (25:28, 40:17, 29:33, 23:36)
М: Расселл 19, Таунс 15 + 7 подборов
Н: Александер-Уокер 22, Мерфи 21, Ингрэм 14
«Оклахома-Сити Тандер» – «Шарлотт Хорнетс» 97:113 (18:34, 27:33, 26:24, 26:22)
О: Гидди 18 + 7 подборов, Уиггинс 12
Ш: Букнайт 20, Болл 15, Вашингтон 14, Бриджес 13
«Сан-Антонио Спёрс» – «Юта Джаз» 111:85 (24:18, 25:20, 38:23, 24:24)
С: Мюррей 17, Примо 17
Ю: Батлер 16, Кларксон 11, Митчелл 10
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» 107:121 (25:26, 35:34, 25:40, 22:21)
П: Лиллард 19, Нуркич 15 + 10 подборов + 5 потерь, Пауэлл 13, Макколлум 12
Г: Пул 30, Портер 19, Карри 13, Уиггинс 13
«Сакраменто Кингз» – «Финикс Санз» 117:106 (30:23, 31:24, 29:24, 27:35)
С: Барнс 18, Бэгли 15, Хилд 14
Ф: Шэмет 13, Смит 13 + 11 подборов
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Денвер Наггетс» 103:102 (30:24, 24:27, 18:29, 31:22)
К: Мэнн 14 + 8 подборов, Кинг 12
Д: Портер 23 + 7 подборов, Хайланд 19, Дозьер 12
- 5 октября 2021
-
08:47
-
08:37
-
00:48
- 4 октября 2021
-
23:49
-
22:41
-
21:56
-
20:51
-
19:51
-
18:50
-
17:15
-
16:52
-
15:18
-
15:17
-
14:15
-
13:17
-
12:13
-
11:00
-
10:23
-
09:25
-
08:30
-
07:46
-
00:02
- 3 октября 2021
-
22:56
-
22:22
-
21:58
-
20:58
-
19:58
-
19:25
-
18:15
-
17:14
-
17:02
-
16:23
-
15:54
-
14:41
-
13:54