Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый игрок НБА с рекордным заработком в истории

Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый игрок НБА с рекордным заработком в истории
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых игроков сезона-2021/2022 в НБА по данным Forbes.

Общий доход Джеймса составит $ 111,2 млн. Это рекордная сумма заработка в истории НБА. $ 41,2 млн составляет зарплата Леброна в лиге, ещё примерно $ 70 млн баскетболист получит от рекламы и других источников дохода, не связанных с игрой в баскетбол. В прошлом сезоне Джеймс заработал $ 96,5 млн.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ($ 92,8 млн) и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ($ 87,9 млн) заняли второе и третье места. Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг мог занять девятое место с доходом $ 50 млн, но выпал из топ-10 после отстранения и штрафа из-за отказа вакцинироваться.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в предстоящем сезоне

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — $ 111,2 млн

2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — $ 92,8 млн

3. Кевин Дюрант («Бруклин») — $ 87,9 млн

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») – $ 80,3 млн

5. Расселл Уэстбрук («Лейкерс») — $ 74,2 млн

6. Джеймс Харден («Бруклин») — $ 62,3 млн

7. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — $ 56,3 млн

8. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — $ 54 млн

9. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс») – $ 47,8 млн

10. Джимми Батлер («Майами Хит») — $ 47 млн.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021