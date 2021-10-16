Леброн Джеймс — самый высокооплачиваемый игрок НБА с рекордным заработком в истории

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых игроков сезона-2021/2022 в НБА по данным Forbes.
Общий доход Джеймса составит $ 111,2 млн. Это рекордная сумма заработка в истории НБА. $ 41,2 млн составляет зарплата Леброна в лиге, ещё примерно $ 70 млн баскетболист получит от рекламы и других источников дохода, не связанных с игрой в баскетбол. В прошлом сезоне Джеймс заработал $ 96,5 млн.
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ($ 92,8 млн) и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант ($ 87,9 млн) заняли второе и третье места. Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг мог занять девятое место с доходом $ 50 млн, но выпал из топ-10 после отстранения и штрафа из-за отказа вакцинироваться.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в предстоящем сезоне
1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — $ 111,2 млн
2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — $ 92,8 млн
3. Кевин Дюрант («Бруклин») — $ 87,9 млн
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») – $ 80,3 млн
5. Расселл Уэстбрук («Лейкерс») — $ 74,2 млн
6. Джеймс Харден («Бруклин») — $ 62,3 млн
7. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — $ 56,3 млн
8. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — $ 54 млн
9. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс») – $ 47,8 млн
10. Джимми Батлер («Майами Хит») — $ 47 млн.
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