Леброн высказался о стычке Энтони Дэвиса и Дуайта Ховарда, которых разнимали одноклубники

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о конфликте одноклубников — Энтони Дэвиса и Дуайта Ховарда. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».



«Мы соперники. Если некоторые вещи, которые вы делаете на паркете не лучшим образом, не действуют вам на нервы, то почему вы вообще здесь находитесь? Мне нравится такой менталитет в клубе. Мы любим преодолевать неприятности. Я люблю подобное, но ещё больше мне нравится, когда двое парней в команде могут оставить всё позади, обсудить ситуацию и продолжить двигаться дальше. Так поступают настоящие мужчины. Они не позволяют этому встать на пути. Вы обсуждаете то, что хотите обсудить, и продолжаете двигаться дальше. Именно это произошло сегодня вечером», — цитирует Леброна Джеймса ESPN.



В матче с «Финиксом» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 105:115. Оно стало уже вторым домашним поражением калифорнийской команды кряду. В первом матче сезона «Лос-Анджелес» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121). Такой неудачный старт «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НБА стал причиной антирекорда клуба в истории организации.