Леброн высказался о стычке Энтони Дэвиса и Дуайта Ховарда, которых разнимали одноклубники

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о конфликте одноклубников — Энтони Дэвиса и Дуайта Ховарда. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».
«Мы соперники. Если некоторые вещи, которые вы делаете на паркете не лучшим образом, не действуют вам на нервы, то почему вы вообще здесь находитесь? Мне нравится такой менталитет в клубе. Мы любим преодолевать неприятности. Я люблю подобное, но ещё больше мне нравится, когда двое парней в команде могут оставить всё позади, обсудить ситуацию и продолжить двигаться дальше. Так поступают настоящие мужчины. Они не позволяют этому встать на пути. Вы обсуждаете то, что хотите обсудить, и продолжаете двигаться дальше. Именно это произошло сегодня вечером», — цитирует Леброна Джеймса ESPN.
В матче с «Финиксом» «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 105:115. Оно стало уже вторым домашним поражением калифорнийской команды кряду. В первом матче сезона «Лос-Анджелес» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121). Такой неудачный старт «Лос-Анджелеса» на старте регулярного чемпионата НБА стал причиной антирекорда клуба в истории организации.
- 23 октября 2021
-
17:27
-
16:59
-
15:32
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:10
-
12:31
-
12:15
-
11:55
-
11:01
-
10:24
-
10:11
-
09:51
-
09:35
-
09:02
-
09:00
-
08:54
-
08:46
-
07:44
-
05:41
-
05:26
-
00:52
-
00:28
- 22 октября 2021
-
23:46
-
23:20
-
23:16
-
21:50
-
20:55
-
19:05
-
18:58
-
17:37
-
16:39
-
15:44
-
15:16