Стефен Карри покорил впечатляющее достижение в истории НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 27 очков, 7 подборов и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (119:107).



Карри реализовал как минимум один трёхочковый бросок в 128-м матче подряд, обойдя делившего с ним второе место в истории по данному показателю Кайла Корвера (127). Теперь Карри принадлежит лучшая (157 матчей) и вторая лучшая (128) серия игр по дальным попаданиям в истории НБА.



Кроме того, Карри преодолел отметку 5000 передач за карьеру в НБА, став первым игроком «Уорриорз», которому удалось это сделать и 70-м в истории лиги в целом.

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