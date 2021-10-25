Стефен Карри покорил впечатляющее достижение в истории НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 27 очков, 7 подборов и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (119:107).
Карри реализовал как минимум один трёхочковый бросок в 128-м матче подряд, обойдя делившего с ним второе место в истории по данному показателю Кайла Корвера (127). Теперь Карри принадлежит лучшая (157 матчей) и вторая лучшая (128) серия игр по дальным попаданиям в истории НБА.
Кроме того, Карри преодолел отметку 5000 передач за карьеру в НБА, став первым игроком «Уорриорз», которому удалось это сделать и 70-м в истории лиги в целом.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».
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